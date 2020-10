Bandido roda por tráfico de entorpecentes em São João de Meriti

Um marginal foi preso por tráfico de drogas no último sábado, durante patrulhamento de agentes do 21º BPM (São João de Meriti) na Avenida Torres Homem, bairro Éden. Com ele, foi apreendida uma sacola com 118 trouxinhas de maconha e 77 pinos de cocaína.

Segundo a corporação, os PMs tiveram a atenção voltada para uma motocicleta, de cor vermelha e sem emplacamento, com o homem em atitude suspeita saindo da Comunidade Vila Norma. A guarnição realizou a abordagem e, após revista pessoal, encontrou material entorpecente. Na ação, também foram apreendidos a motocicleta sem emplacamento, um telefone celular, um relógio dourado.

O preso foi encaminhado para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado. O criminoso foi indiciado por tráfico de drogas. O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253-1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.