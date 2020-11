Bandido que oferecia falso emprego para roubar vítimas é preso

Agentes da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante, na última quinta-feira, um criminoso de 37 anos acusado de aplicar golpes no Rio. As investigações apontam que Rodrigo Costa oferecia falsas vagas de emprego de uma empresa que administra shoppings na cidade, para roubar celulares das vítimas.

O suspeito marcava encontros com os candidatos à falsa proposta de trabalho e, no local, praticava o assalto. Ele foi preso ao roubar dois celulares de uma mulher que tinha ido até um shopping em Irajá, na Zona Norte do Rio, depois de receber a tal oferta de emprego.