Bandido que Assassinou MC Jotinha em Duque de Caxias também matou vereador na PB

O assassino de Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, de 17 anos, foi identificado pela Delegacia

de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) como Ediélio Filgueiras da Costa, o ‘Galego’, 32. O

criminoso foi reconhecido por testemunhas que estavam no evento de forró, em Duque de Caxias,

Baixada Fluminense, no dia 16 de novembro deste ano, data em que o crime ocorreu.

O pai de MC Jotinha, Jones Gomes de Araújo, de 38 anos, foi uma das testemunhas que ajudou a

DHBF a identificar o criminoso. Ediélio, também conhecido como ‘Pistoleiro da Paraíba’, responde na

Justiça da Paraíba pelo assassinato do vereador da cidade de Natuba, na Paraíba, Antônio de Souza

Araújo, de 55 anos.

Pressentimento

O pai da vítima disse em depoimento logo após o crime que estava em casa e sentiu que deveria ir lá

no bar onde o Jonathan estava. “Quando eu cheguei no evento ele (MC Jotinha) me abraçou, disse

que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Pouco tempo depois começou uma

confusão bem do nosso lado envolvendo os amigos dele. Quando ele foi separar, o Ediélio sacou uma

arma e disparou contra meu filho”, contou.

Jones por pouco também não ficou ferido durante a briga: “Quando eu parti pra cima do meu filho, o

Ediélio apontou a arma pra mim, mas os amigos dele impediram dele atirar”, lembra. Um primo de

Jotinha, que estava com ele, contou à polícia que havia um comparsa que o ajudou na fuga. A

identidade desse homem ainda não foi divulgada.

Ediélio está foragido há pelo menos três meses no Rio de Janeiro. Ele e o comparsa que o ajudou a

fugir do local ainda não foram localizados pela Polícia Civil.