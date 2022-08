Bandido morre em troca de tiros em Nova Iguaçu

Um suspeito foi morto após atacar policiais militares do batalhão de Mesquita (20º BPM), na manhã desta terça-feira (9) no Parque das Palmeiras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O marginal chegou a ser socorrido para o Hospital da Posse (HGNI), mas não resistiu as ferimentos.

Segundo a corporação, uma guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) patrulhava a Estrada da Granja, um dos acessos a comunidade, quando foi alvo dos disparos feitos pelo criminoso e reagiu. Na ação, os PMs apreenderam 01 pistola 9mm e 01 radiotransmissor.