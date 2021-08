Bandido morre ao tentar assaltar PM em Caxias

Outros criminosos conseguiram fugir após confronto. Tiroteio causou pânico.

Um assaltante morreu durante uma tentativa de roubaou a um policial militar que estava de folga. A ação aconteceu no último domingo, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias.

De acordo com a Polícia Militar, o agente foi surpreendido por grupo de criminosos armados, na Avenida Brasil, que atiraram contra ele, que reagiu, dando início a um confronto.

Imagens de vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento do ataque promovido pelos assaltantes. Um carro branco chega a dar ré e impedir a passagem de um segundo veículo, quando começa o tiroteio. Pedestres e moradores que perceberam a ação entram em pânico e começam a correr dos disparos. Os outro criminosos conseguiram fugir.

Policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados e chegaram ao local minutos depois para prestar apoio ao militar. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realizaram perícia na cena do crime, vão investigar o caso.