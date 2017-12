Bandido ‘famoso’ no Brasil é preso no Paraguai

Foto: Reprodução

Um dos criminosos mais procurados do Brasil, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, foi preso na manhã de hoje no Paraguai. O traficante foi encontrado na cidade de Encarnación, a 365 km da capital do país, Assunción. Marcelo foi localizado durante uma ação conjunta da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio, da Polícia Federal brasileira no Paraguai, da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, da Policia Nacional Paraguaia e da agência de combate às drogas dos EUA (DEA).

