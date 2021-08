Bandido é preso após áudio em que dizia: ‘Matar policial não dá em nada’

Playboy é investigado por ordenar ataques a policiais e ameaçar comerciantes da Baixada.

Finalmente, a Polícia Civil conseguiu prender na noite da última quinta-feira o bandido apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Diony Lopes Torres, conhecido como Playboy, de 38 anos, preparava fuga para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

O criminoso é investigado por ordenar ataques a policiais e ameaçar comerciantes da Baixada. Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFC) no distrito de Piabetá, em Magé, também na Baixada Fluminense. Na última quarta-feira os policiais chegaram a realizar uma operação para prender integrantes de uma facção criminosa, entre eles Playboy. O braço direito do bandido, conhecido apenas como Jamaica, foi um dos presos na ação.

Escutas comprometedoras

Escutas telefônicas, autorizadas pela Justiça, mostram que Playboy ordenava ataques a policiais: “Esses cara aí (RECOM – Rondas Especiais e Controle de Multidões) não pode entrar na favela, não. Se eles entrar na favela e tomar um tiro, dá em nada. Se matar um deles não dá em nada, papo reto mesmo”, diz o traficante no áudio interceptado pela polícia.

Titular da DRFA, o delegado Márcio Braga disse que o bandido já estava na mira da polícia. “Ele já estava sendo monitorado aqui pela especializada por ser responsável por diversos roubos de carros. Na operação de quarta ele conseguiu fugir, mas estávamos de olho nele e conseguimos prendê-lo em Piabetá. Ele tem esse histórico agressivo, principalmente contra policiais dizendo que a vida do policial não vale nada”, afirmou.

O investigado responde, além de diversos roubos, por tráfico internacional de armas de fogo e drogas. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por associação criminosa.