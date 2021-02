Bandido é baleado em tentativa de assalto a policial civil na Zona Norte do Rio

Uma tentativa de assalto acabou com um suspeito morto em Vista Alegre, bairro da Zona Norte do Rio, ontem. Testemunhas contaram que bandidos armados, que estavam em um veículo HB20, abordaram um policial militar na esquina das ruas Ponta Porã com Santa Luz e anunciaram o assalto.

Ainda segundo informações, o agente reagiu. Durante a troca de tiros, a arma de um dos bandidos, uma pistola da marca Taurus, falhou. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Os outros marginais conseguiram fugir.

Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre a identidade do suspeito.

DHC investiga morte de PM

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um policial militar na noite da última quinta-feira em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Imagens de segurança que registraram o momento em que Bruno Tvardovski Ramalho é baleado, estão sendo analisadas pela polícia.

Segundo agentes, o militar foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Testemunhas já foram ouvidas.

Bruno chegou a ser socorrido por um colega de farda à UPA no mesmo bairro, mas não resistiu. O militar que o socorreu informou que estava em uma loja na Rua Pacoval, em Rocha Miranda quando ouviu tiros.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do cabo, que era lotado no 6º BPM (Tijuca) e ingressou na Corporação em maio de 2011. Morto aos 35 anos, ele deixa dois filhos.