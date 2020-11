Bandido do ‘tribunal do tráfico’ é preso em Três Rios

Agentes da Polícia Civil capturaram o criminoso acusado de envolvimento na morte de jovem

Um homem acusado de ser um dos responsáveis pela morte do adolescente Daniel Bastos de Souza Gomes, no último dia 07 de setembro, foi preso por agentes da 108ª DP (Três Rios) na última sexta-feira. O jovem teve sua morte filmada e divulgada em grupos de aplicativos de mensagens. O acusado foi preso na casa de sua namorada , no bairro Cantagalo, em Três Rios. Com ele foram apreendidos documentos falsos que usava para despistar a polícia.

De acordo com as investigações o preso é um traficante e apontado como um dos principais líderes da maior facção criminosa do Rio que atua na região. Durante as diligências a polícia conseguiu identificar que o acusado aparece no vídeo chutando o rapaz ordenando a morte dele. Três outros suspeitos do crime foram presos em setembro.

Temido até por integrantes

Nas investigações a polícia também identificou o envolvimento do bando em outras mortes. O criminoso, segundo a polícia, é temido por rivais e integrantes de sua própria facção por ser violento. Ele estava foragido do sistema penal desde agosto de 2019.