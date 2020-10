Bandido assalta e espanca idosa com socos e chutes no rosto; filha foi ajudar e também foi roubada

Uma idosa de 62 anos foi assaltada e cruelmente espancada por um criminoso armado na última segunda-feira na Rua Agrícola, no bairro de Bangu. Rosangela Teixeira de Souza sofreu ferimentos no rosto por chutes desferidos pelo bandido.

Segundo ela, vizinhos da região viram o assalto e chamaram sua filha, Elisangela Teixeira de Souza, 36, para ajudá-la. Ao chegar ao local, a filha também foi assaltada, mas por outros dois bandidos que passavam em uma moto.

Em entrevista ao jornal o ‘Dia’, ela relatou: “O bandido estava escondido atrás de uma árvore e eu estava subindo a pé, ele surgiu do nada. Eu olhei para ele e ele já me deu um soco na cabeça e uma rasteira, porque minha bolsa não saía. Nisso, eu caí de cara no chão e ele deu vários chutes no meu rosto; depois eu consegui levantar, ele puxou a bolsa e saiu correndo. Eu estava muito machucada e comecei a gritar pedindo socorro. Uma vizinha minha viu e me levou para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Depois eu fiz o boletim de ocorrência e corpo de delito na 34ª DP (Bangu). Quando eu cheguei lá, minha filha apareceu nervosa logo depois já falando para os policiais que tinha sido assaltada também. Eu nem acreditei”.

Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre se os bandidos foram presos.