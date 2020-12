Banda podre: agentes da Polícia Civil são presos por crime de extorsão

Uma força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Civil colocou atrás das grades,na durante operação, na manhã der ontem, cinco agentes da Polícia Civil acusados do crime de extorsão.

Rogério Teixeira de Aguiar, Joel Tonassi de Oliveira, Vinicius Lando Forni, como Gaúcho, Vladimir Machado e Leonardo Alexandre Silvano de Andrade, além de Carlos Augustus Lima da Cruz Junior, que não é policial, teriam cometido os crimes entre os anos de 2015 e 2017.

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), os policiais, que trabalhavam na 28ª DP (Campinho), na Zona Norte do Rio, cobravam propinas de proprietários de veículos envolvidos com algum tipo de irregularidade. A operação é resultado da colaboração premiada realizada em 2017 por um informante da polícia que integrava o grupo criminoso. Ele foi morto em julho daquele ano. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.