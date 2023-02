Bancada federal do Rio de Janeiro se une em defesa do estado

Parlamentares realizam encontro para discutir a retomada do desenvolvimento e da melhoria de vida da população fluminense

Os deputados do Rio de Janeiro que integram a Câmara Federal estiveram reunidos no último dia 28, na cidade do Rio, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho. Foi um encontro de união de forças em defesa do Estado do Rio e pela retomada do desenvolvimento e da melhoria de vida da população.

Após ouvir as considerações de cada um dos parlamentares presentes, o ministro Padilha disse que o presidente Lula valoriza muito o Rio de Janeiro e essa interlocução com o governo passa por essa bancada. “Quero que vocês me vejam como um deputado e colega de vocês, e não como ministro. Temos 14 mil obras paradas, e o Rio tem um papel fundamental para a reconstrução do país”, disse Padilha.

Ceciliano no ‘comando’

Organizador do encontro, Ceciliano também destacou a importância desse pacto de união da bancada federal do Rio. “A gente tem uma oportunidade única de construir essa unidade e trabalharmos pela retomada do desenvolvimento do estado e de proporcionar uma vida melhor para a população. Precisamos reativar as obras do Complexo Petroquímico (Comperj), promover a retomada da indústria naval, fazer a Rota 4b para escoamento do gás natural, é possível implementar no estado duas plantas de produção de fertilizantes, entre outras oportunidades. O Rio passou por uma desindustrialização nos últimos anos e precisamos recuperar o tempo perdido”, comentou.

Ceciliano pontuou, ainda, que a bancada federal do Rio será fundamental para resolver em definitivo a questão dos royalties, hoje pendurada numa decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. “Este tema está para ser votado em breve e o Rio precisa estar unido em defesa de seus interesses”, salientou.

Reunião histórica

Já a ministra Daniela do Waguinho considerou a reunião como histórica. “É um novo tempo na política. Desenvolver o turismo no Rio de Janeiro e no país é um desafio e uma grande missão para mim, e vamos implementar uma política voltada ao turismo que seja acessível e inclusiva. Freixo endossou as palavras da ministra: “O que o Rio precisa é de união e reconstrução. Com um governo federal que sabe ouvir, vamos refazer a imagem do país”.

Participaram também da reunião os seguintes deputados: Aureo Ribeiro (Solidariedade), Bandeira de Mello (PSB), Bebeto (PTB), Chico Alencar (Psol), Daniele Cunha (União), Daniel Soranz (PSD), Dimas Gadelha (PT), Hugo Leal (PSD), Júlio Lopes (PP), Juninho do Pneu (União), Laura Carneiro (PSD), Luciano Vieira (PL), Marcelo Queiroz (PP), Max Lemos (Pros), Murilo Gouveia (União), Sargento Portugal (Pode), Washington Quaquá (PT), Reimont (PT), Ricardo Abrão (União), e Tarcísio Motta (Psol).