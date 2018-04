Balões são apreendidos por policiais do CPAm após denúncias

Foto: Divulgação

Em três dos últimos quatro dias, o Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio específico para denunciar crimes ambientais, conseguiu auxiliar o Comando de Polícia Ambiental na apreensão de balões no Estado do Rio de Janeiro.

Ontem, após terem recebido informações do Linha Verde, policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Pedra Branca em conjunto com policiais da UPAm Móvel montaram uma ação na Zona Oeste, onde na Rua Soldado Antônio da Silveira, em Campo Grande conseguiram encontrar uma cangalha de balão, com aproximadamente 20 metros, mas sem que houvesse algum responsável pelo artefato. Após vasculharem a mata, os agentes localizaram ainda dois balões, com quatro e sete metros respectivamente, além de materiais usados em sua confecção como uma boca de ferro, uma bandeira, um saco contendo buchas e dois carretéis de barbantes. Todos os materiais aprendidos foram encaminhados à 35ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no Artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais.

Vale reforçar que o Linha Verde realiza todo ano uma campanha de conscientização contra a prática ilegal de soltura, confecção e comercialização de balões denominada “Disque Balão”.Em 2017, o Linha Verde cadastrou 123 denúncias que auxiliaram a polícia na apreensão de 108 balões. Para denunciar, a população de todo o Estado do Rio pode ligar para os telefones 2253 1177 (capital), 0300 253 1177(interior, custo de ligação local), além de fazerem sua denúncia através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, onde é possível anexar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.