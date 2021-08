Baleia encalhada morre na praia do Leme, na Zona Sul do Rio

Um filhote de baleia acabou morrendo encalhado nas areias da praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (31). Antes da chegada do Corpo de Bombeiros no local, banhistas conseguiram filmar o animal, que tinha ferimentos em seu corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada por volta das 16h50 para tentar ajudar no resgate. Ao chegarem na praia, os agentes isolaram o local e chamaram os veterinários do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ.

A tentativa de salvamento durou até, aproximadamente, às 18h30, quando os especialistas constataram a morte do animal.

Alerta de ressaca

O sábado na cidade foi de frio e pouco sol, com temperaturas amenas durante o dia. Segundo o Climatempo, a próxima madrugada tem previsão de mínima de 10°C.

O alerta de ressaca da Marinha segue válido.

As temperaturas sobem aos poucos até segunda-feira (2), que deve registrar 26°C de máxima. Na terça (3), o tempo no Rio terá novas instabilidades.

