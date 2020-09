Baleado em ataque na Baixada Fluminense, menino de 7 anos está em estado estável

Um menino de 7 anos, que está entre as vítimas de um ataque a tiros ocorrido durante uma festa de aniversário, na noite da última quarta-feira, no bairro Caioaba, em Nova Iguaçu, está internada no CTI de um hospital particular. A vítima atingida no rosto. Além dele, uma mulher identificada como Railsa Wanderley, de 63 anos, foi ferida no peito e na barriga. Ela está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por uma cirurgia e está em estado estável.

Em entrevista ao jornal Extra, o avô da criança disse que a bala entrou na bochecha e saiu do outro lado. “Poderia ter um desfecho trágico em nossa família. Ele foi operado e, graças a Deus, está no CTI pediátrico e se recupera bem, contou Orlando Cardoso, de 57 anos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o alvo dos atiradores seria Dalmo Alves Lima, que morreu no local e o que motivou o ataque.