Baleado em assalto a ônibus, passageiro está em estado gravíssimo

O passageiro baleado durante assalto a um ônibus, na manhã do último domingo, na Zona Oeste do Rio, segue em estado gravíssimo. O vigilante Reginaldo Teixeira dos Santos foi atingido com tiro no peito e está internado no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde passou por cirurgia.

O vigilante foi um dos dois passageiros a serem atingidos durante o assalto a um ônibus da linha 864, que faz o trajeto Bangu x Campo Grande. A segunda vítima foi uma jovem de 23 anos, baleada de raspão no rosto.

Relembre o caso

De acordo com testemunhas, o assalto ao ônibus da linha 864 (Bangu x Campo Grande) aconteceu em frente ao Colégio Eterj, na altura do Santíssimo.A Polícia Militar informou, em nota, que agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência na Avenida Santa Cruz, em Campo Grande. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria.

O próprio motorista do coletivo foi quem levou os feridos ao hospital. No local, outros passageiros desceram do ônibus, que estava cheio.Segundo a Rio Saúde, as vítimas deram entrada no Rocha Faria às 7h50.

De acordo com a 35ª DP (Campo Grande), as circunstâncias do assalto estão sendo investigadas e estão sendo feitas diligências para identificar a autoria do crime. Serão ouvidas testemunhas e os agentes esperam a recuperação das vítimas baleadas para que testemunhem