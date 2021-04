Baixada na carreata ‘Vacina Já’ para pessoas com deficiência

No sábado, 17, a partir das 9h, 22 grupos que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência promovem uma carreata, na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, para reivindicar prioridade na vacinação contra a Covid-19. A manifestação vai ter início no Leme seguindo em direção a Copacabana e retornando ao local de partida. Para evitar riscos, todos estarão dentro dos carros. A Associação Correndo pelo Autismo, de Nilópolis, é a representante da Baixada Fluminense no evento. Segundo o fundador da instituição e atleta ultramaratonista, Narbal Fernandes, a iniciativa tem como objetivo pedir uma dose de respeito àqueles que são mais vulneráveis e têm mais possibilidades de ir a óbito quando infectados pelo novo coronavírus.

“Nossa ação é apartidária. Exigimos o reconhecimento do direito de prioridade da pessoa com deficiência. Trata-se de um grupo numeroso que, assim como foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apresenta maior risco de contaminação, tendo em vista que muitas pessoas com deficiência apresentam imunidade mais baixa e ou comorbidades associadas como problemas cardíacos e respiratórios, dificuldades de seguir os protocolos de segurança, dificuldade de identificar e comunicar os sintomas da doença, necessidade de encostar nos objetos para obter informac?o?es sobre o ambiente ou para se apoiar fisicamente, necessidade de suporte de cuidadores e de terapias. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade das famílias”, explica a nota do movimento.

De acordo com um dos representantes do movimento “Vacina Já”, Narbal Fernandes, em 7 de abril de 2021, no Rio de Janeiro, foi sancionada a Lei nº 6.850 que inclui as pessoas com deficiência entre os grupos prioritários. “A lei, sim, é uma conquista relevante, mas precisamos avançar mais. Temos urgência porque nossa luta é para que critérios e logística para a vacinação das pessoas com deficiência sejam esclarecidos”, frisa.