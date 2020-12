Baixada ganha Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan SENAI

Com equipamentos de primeira linha, a expectativa é qualificar 350 pessoas por ano

Sempre atenta em oferecer temas atuais que ampliem as oportunidades em diversos setores e para alunos de qualquer idade, a Firjan SENAI entregou na última quinta-feira a Escola de Panificação e Confeitaria de Nova Iguaçu. Com equipamentos de primeira linha em uma área de 135 metros quadrados e capacidade para turmas de 20 alunos, a expectativa é qualificar 350 pessoas por ano para o mercado de trabalho.

Na opinião de Henrique Balbino Seita, presidente do Sindicato das Indústrias de Massas Alimentícias, Panificação, Confeitaria e Afins da Baixada Fluminense (Simapan), a escola é um marco para o setor de panificação, agregando valor ao segmento na região que tanto precisava desse apoio. “A escola está num ponto estratégico para atender aos municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica, Itaguaí, Queimados, Belford Roxo, toda a Baixada Fluminense, onde existem 1.737 padarias e grandes indústrias, como a Piraquê (em Queimados) e a Bunge (em Duque de Caxias)”, destaca Seita, ressaltando que a unidade será um divisor de águas, principalmente para o trabalhador que, quando é capacitado por cursos da Firjan SENAI, tem o nível salarial elevado.

“Estamos tirando um ‘sonho do forno’. A sala de aula, que anteriormente funcionava em uma unidade móvel, ficou pequena para os ávidos futuros padeiros e confeiteiros e em março deste ano iniciamos as obras, que não pararam mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Com novas modalidades de cursos, iremos ampliar a área de atuação, ajudando a impulsionar a economia da região, extremamente importante em tempos de pandemia”, destacou Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan.

Demanda antiga

Presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar, ressaltou que esse é um pleito antigo. “O setor procura se reinventar para ir muito além do pãozinho, e, apesar da crise gerada pela pandemia, a Firjan se empenhou para cumprir com a entrega”. Alexandre dos Reis, diretor Regional da Firjan SENAI e diretor

Superintendente da Firjan SESI, frisou a importância da entrega em meio à uma crise. “Orgulho de conseguirmos oferecer à sociedade e ao setor uma infraestrutura moderna para atender os novos modelos de mercado, com equipamentos e instrutores de qualidade, e com capacidade de triplicar o número de atendimentos”.

A escola, que ficou pronta em quatro meses, conta com equipamentos modernos e uma infraestrutura que inclui ambientes para armazenamento de matéria-prima e utensílios, hall de entrada para favorecer a segurança alimentar, evitar contaminação externa e controlar o acesso de visitantes, além de iluminação 100% LED, acessibilidade e vestiários completos. O encontro virtual contou ainda com a palestra de Marcia Losso e José Gonçalves Antunes, especialistas Técnicos da Firjan SENAI, sobre o setor de Panificação e Confeitaria.

Cursos

Priscila Rezende, especialista técnica Setorial da Firjan SENAI, afirma que a escola tem infraestrutura montada para formar profissionais em confeitaria, padaria e pizzaria. Os cursos de qualificação permitem a formação em um menor espaço de tempo, entre 200 e 250 horas em média. Serão oferecidos também cursos de aperfeiçoamento, realizados após a qualificação, com destaque para o de pães rústicos com fermentação natural.

Além dos pães, outros dois novos cursos serão oferecidos aos alunos: os de técnicas de fabricação de artigos de chocolate e o de tecnologia de congelamento de itens de panificação e confeitaria. Esse último será possível graças ao ultracongelador, aparelho usado para a rápida redução de temperatura dos produtos, mantendo suas características originais e nutricionais intactas.

Os desafios do mercado de trabalho não param de crescer, e, por isso, é importante ficar atento às tendências e investir em cursos para ampliar as oportunidades. Seja qual for o setor, estar atualizado é sempre um diferencial.

Faturamento de cerca de R$ 700 bilhões

A indústria brasileira de Alimentos e Bebidas representa aproximadamente 10% do PIB do país, com um faturamento estimado de cerca de R$ 700 bilhões. Hoje o setor representa aproximadamente 25% do total da indústria de transformação, com cerca de 1,6 milhão de empregos diretos gerados (Fonte: ABIA). Atualmente, o setor passa por transformações, fruto de um consumidor mais exigente e cada vez mais preocupado, à procura de alimentos que aliem o saudável com o natural, e tudo isso sem renunciar ao sabor. Neste contexto, o público está ávido por novidades, implorando pelo lançamento de novos produtos em um prazo cada vez mais curto, levando as empresas a demandarem profissionais com uma visão ampla do mercado.

No setor de Panificação e Confeitaria isso também não é diferente. É preciso traçar novas formas de trabalho, novos produtos e novas ideias, acompanhando as tendências desse mercado, como: padarias gourmet, pães de fermentação natural/pães rústicos, boulangeries ou boutique de pães, alimentos saudáveis e frescos, refeições pré-prontas, tecnologia de congelamento, central de produção e embalagens diferenciadas.