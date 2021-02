Baixada Fluminense: Japeri e Nova Iguaçu coíbem folia 

Para prevenir a disseminação da Covid-19, prefeituras da Baixada Fluminense estão fechando o cerco para coibir a folia. Em Japeri, durante o feriado de Carnaval, a Prefeitura iniciou na última quinta-feira, ações de notificação a estabelecimentos que anunciaram programações para o período festivo. Os agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Ordem Urbana e Postura têm percorrido a cidade com abordagens didáticas e pacíficas a fim de conscientizar comerciantes e empresários sobre a proibição de promover aglomerações neste momento de pandemia.

Os eventos contrariam o decreto municipal nº 3.106, que apesar de conceder ponto facultativo a servidores públicos nos dias 15 e 17 de fevereiro, proíbe a realização da folia na cidade. Quem entendeu esta determinação foi José Carlos. Proprietário da casa de festas VJ Arena, em Engenheiro Pedreira, o empresário decidiu acatar as orientações dos agentes municipais e cancelar as programações previstas para o feriado.

Apoio da população

De acordo com o secretário da pasta, Levi Martins, o trabalho seguirá durante os próximos dias e a expectativa é de que a população ajude a gestão a combater aglomerações no município. “Em todos os dias de carnaval nossas equipes estarão nas ruas para impedir as programações. Não podemos facilitar para este vírus tão nocivo. Afinal, a cidade ainda está em estágio de bandeira amarela e com uma taxa de contágio moderada. Contamos com as denúncias dos moradores em caso de anúncios de qualquer festividade neste período”, disse.

Para denunciar eventos que promovam aglomerações na semana de Carnaval, basta entrar em contato pelo telefone 3691-2813 ou pelo e-mail da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Ordem Urbana e Postura: [email protected] .

Nova Iguaçu vai coibir festas e blocos de rua

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai fiscalizar e coibir festividades durante os dias do feriado de Carnaval. De hoje até quarta-feira (17), agentes da Superintendência de Controle Urbano de Nova Iguaçu, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança, estarão nas ruas da cidade para orientar e intervir em festas e blocos, com intuito de evitar aglomerações neste momento de pandemia. Vale ressaltar que a Prefeitura não autorizou nenhuma atividade festiva em locais públicos.

Sete agentes da Secretaria, em parceria com policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), vão percorrer diversos bairros da cidade, onde há grande movimentação, como Comendador Soares, Miguel Couto, Austin, Cerâmica e Posse. Uma equipe ficará de prontidão na sede da Secretaria de Segurança para receber denúncias pelo telefone 2666-0175, que também poderão ser feitas pelo 190 da Polícia Militar.

Em caso de flagrante de bloco de rua ou festa, o organizador será notificado e, se persistir com o evento, poderá ser encaminhado à delegacia pela Polícia, onde deve responder pelo crime de desobediência. Se o evento acontecer em espaço particular, o dono do imóvel pode ser multado e ter o alvará cassado. Todas as ações serão filmadas.