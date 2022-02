Baixada Fluminense concentrou 1/3 dos tiroteios do Rio em janeiro

Logo nos primeiros dias do ano, a Baixada Fluminense foi o cenário da morte de Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, morto por um tiro durante uma ação policial em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ) – uma outra criança, de 9 anos, e uma adolescente, de 13, também foram atingidas.

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, violência se estendeu ao longo do mês e a região concentrou o maior número (36%) de baleados em todo o Grande Rio em janeiro, ao todo, 44 pessoas foram baleadas: 26 morreram e 18 ficaram feridas.

Baixada Fluminense também concentrou 34% dos tiroteios ocorridos na Região Metropolitana do Rio. Para Maria Isabel Couto, diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, a região da Baixada Fluminense é um dos retratos da desigualdade no Rio de Janeiro.

“Enquanto não houver políticas de prevenção da violência e de inclusão social, sobrará para a Baixada Fluminense um saldo de mortes e de tiroteios, sem preocupação nenhuma com os impactos na vida da população”, afirma Maria Isabel.

A Baixada é composta pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Veja a posição das regiões do Grande Rio no número de tiroteios:

Baixada Fluminense: 78 tiroteios, 26 mortos e 18 feridos

Zona Norte da capital: 75 tiroteios, 11 mortos e 16 feridos

Leste Metropolitano: 39 tiroteios, 18 mortos e 11 feridos

Zona Oeste da capital: 23 tiroteios, 8 mortos e 11 feridos

Centro da capital: 8 tiroteios Zona Sul da capital: 4 tiroteios e 2 feridos.

Durante o mês de janeiro, houve 227 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

segundo Relatório Mensal do Instituto Fogo Cruzado. O número de tiroteios no mês caiu quase pela metade em

comparação com janeiro de 2021, quando houve 424 registros.

Um em cada três tiroteios na Região Metropolitana em janeiro ocorreu em ações e operações policiais.

Ao todo, foram 72 registros. Em comparação com janeiro de 2021, o número de tiroteios nessas ocorrências caiu quase pela metade: nesse período do ano passado foram 128 registros; 121 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Rio: destas, 63 morreram e 58 ficaram feridas.

O número de mortos caiu 46% e o de feridos, 44% em comparação com janeiro de 2021, que concentrou 220

baleados – 116 mortos e 104 feridos.

Comparado a dezembro, que concentrou 267 tiroteios/disparos de arma de fogo, deixando 77 mortos e

77 feridos, janeiro apresentou queda de 15% nos tiroteios, de 18% nos mortos e de 25% nos feridos.

Em janeiro, as datas mais afetadas pela violência armada foram os dias 22 e 24, com 13 tiroteios cada. Dia 13 com 10 mortos; dias 26 e 31 com oito feridos.

O MAPA DA VIOLÊNCIA

Dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os cinco mais afetados foram: Rio de Janeiro: 110 tiroteios, 19 mortos e 29 feridos; Duque de Caxias: 31 tiroteios, 9 mortos e 4 feridos; São Gonçalo: 18 tiroteios, 9 mortos e 4 feridos; Belford Roxo: 18 tiroteios, 2 morto e 2 feridos; Niterói: 14 tiroteios, 7 mortos e 4 feridos.

Entre os bairros da Região Metropolitana do Rio, os cinco mais afetados foram: Olavo Bilac – Duque de Caxias: 12 tiroteios e 1 morto; Brás de Pina – Rio de Janeiro: 12 tiroteios e 2 feridos; Vila Centenário – Duque de Caxias: 6 tiroteios e 3 mortos; Cascadura – Rio de Janeiro: 6 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido; Gláucia – Belford Roxo: 6 tiroteios.

Em janeiro, houve 17 tiroteios/disparos de arma de fogo em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo,

duas pessoas foram baleadas e sobreviveram. As UPPs afetadas pela violência armada foram: Baixada Fluminense concentrou 1/3 dos tiroteios do Rio em janeiro; Prazeres: 3 tiroteios; Complexo de Manguinhos: 2 tiroteios e 1 ferido

Formiga: 2 tiroteios; Jacarezinho: 2 tiroteios; Turano: 2 tiroteios; Macacos, Rocinha, Providência, São João, Tabajaras e Borel, contabilizaram um tiroteio cada, mas sem vítimas.

PERFIL DA VIOLÊNCIA EM JANEIRO

Houve cinco chacinas em janeiro deste ano no Grande Rio, deixando 16 mortos no total. Quatro destes casos foram em

ações/operações policiais. Em janeiro de 2021, houve sete chacinas que deixaram 27 mortos. Cinco delas foram em ações/operações policiais.

Houve 18 casos de roubos ou tentativas de roubo que terminaram em tiros no Grande Rio. Ao todo, 20 pessoas foram baleadas nestes casos: sete morreram e 13 ficaram feridas. Em janeiro de 2021 houve 20 casos de roubos e tentativas que deixaram 22 baleados no total (15 mortos e sete feridos).

Sete agentes de segurança foram baleados: cinco morreram (dois em serviço, dois fora de serviço e um era aposentado/exonerado) e dois ficaram feridos (um em serviço e um fora de serviço). Em janeiro de 2021, houve 15 agentes de segurança baleados, sendo cinco mortos (quatro fora de serviço e um era aposentado/exonerado) e 10 feridos (seis em serviço, três fora de serviço e um era aposentado/exonerado).

Nove pessoas foram vítimas de bala perdida no Grande Rio: destas, duas morreram e sete ficaram feridas. Entre essas

nove vítimas, oito foram atingidas durante ações/operações policiais. Em janeiro de 2021, houve 13 vítimas de balas

perdidas: destas,seis morreram e sete ficaram feridas. Entre as 13 vítimas, três foram atingidas em ações ou operações

policiais.

Duas crianças (com idade inferior a 12 anos), sete adolescentes (com idade entre 12 e 17 anos) e um idoso (com idade a partir de 60 anos) foram baleados no Grande Rio: destes, uma criança, dois adolescentes e um idoso morreram. Em janeiro de 2021, houve três crianças, quatro adolescentes e três idosos baleados no Grande Rio: destes, uma criança,

dois adolescentes e um idoso morreram.