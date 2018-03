BAIRRO XAVANTES GANHA ESCOLA NOVINHA

Foto: Rafael Barreto

Os 370 alunos da Escola Municipal Rubens de Castro, no bairro Xavantes, em Belford Roxo, estão rindo à toa. A unidade ganhou obra de reforma completa da Prefeitura, está novinha e foi reinaugurada nesta manhã (20), em clima de festa e emoção. Em julho de ano passado, um curto-circuito nas instalações da sala de informática provocou um incêndio que deixou a escola destruída. Hoje foi dia de festejar. Entre muitas novidades, as salas têm acessibilidade, ventiladores, novas cores, novas carteiras e teto com forro feito de produto mineral antichamas, que não propaga fogo.

Painéis com fotos de alunos da escola, que funciona em dois turnos, com 12 turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, enfeitam os corredores e o refeitório. Com a reforma, cozinha e refeitório agora funcionam no primeiro piso, para onde também, mudou a sala de informática. Os 10 alunos cadeirantes agora têm sala especial e banheiro com acessibilidade, no início do corredor, próxima à sala dos professores.

Além das salas de aula o segundo andar tem uma sala de leitura aconchegante, com mesas, cadeiras, muitos livros, tapetes e sofá. O prédio construído em uma área de 500 metros quadrados recebeu “look” moderno, novo telhado e iluminação de led. “O incêndio transformou a escola em cinzas. Foi muito triste e difícil. Mas o prefeito o prometeu que construiria uma nova escola e isso é uma realidade. Estou feliz e muito emocionada. Mas a escola não é só um prédio. É o saber. Vamos mantê-la sempre nova”, disse a diretora Natália Valéria Tomaz, pedagoga com 25 anos de magistério.

FESTA NA REINAUGURAÇÃO

A Escola Pastor Rubens de Castro foi a 33ª reformada em pouco mais de um ano. “A próxima será a Escola Municipal Condensa Infante. Mas esta reforma é o símbolo do trabalho que a administração do prefeito Waguinho (Wagner Carneiro) vem fazendo na Educação de Belford Roxo: refazendo o que encontra destruído. A Educação está em festa”, afirmou o secretário de Educação, Denis Macedo. Enquanto isso, as irmãs gêmeas, Larissa e Rayssa Brito da Silva, 10, alunas do 5º ano e o colega Eduardo Belone da Silva, 10, do 4º ano subiram ao palanque para cantar a música evangélica: Agora é sua vitória, em homenagem ao prefeito.

Acompanhado da primeira-dama, a secretária municipal de Assistência Social, Daniela Carneiro, o prefeito Waguinho – na presença do deputado estadual, Marcio Canella, vereadores, professores e pais de alunos – disse que investir em Educação é investir no futuro. “Depois da tragédia, devolver a escola à população é uma satisfação imensa. E quanto mais críticas recebermos mais obras iremos realizar”, assegurou Waguinho, alvo dos alunos que o abraçavam para fazer selfies durante o evento. No final, antes da benção do pastor Messias Vaz, Waguinho anunciou a realização de obras de saneamento básico para o bairro São Francisco, vizinho ao bairro Xavantes e ainda a reabertura do Hospital Municipal para os próximos dias. “Vamos convidar toda a população para fazer parte do grande momento. O hospital está pronto, equipado e terá equipe de trabalho qualificada para atuar”, destaca Waguinho, acrescentando que sua união com o deputado estadual Márcio Canella e o empenho da primeira-dama são importantes para o desenvolvimento da cidade.