Bairro de Nova Iguaçu ganha conjunto de obras de infraestrutura

A lama, o barro e o odor do esgoto que vinha de uma vala aberta que invadia a casa de Valdir Vieira Lopes, de 53 anos, são coisas do passado. Morador da Rua Eliel Danon, no bairro Gerard Danon, há 15, ele acompanha de perto as obras de drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário e pavimentação que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu na sua rua e em outras 13 vias da região.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura também está cuidando da recuperação de calçadas, drenagem e meio-fio nas ruas Eliel Danon, Jaques Danon, Nelson Danon, Viviane Rocha, Marinalva Oliveira, Antônio Carlos Gomes, Paulo Roberto Tobias, Joseph Danon, Noemia Brando, Verediana Oliveira, Oito de Setembro, Borba Guimarães, Maria Farias e Avenida Coronel Tinoco.

“A obra ainda está em andamento, porém já dá para ver uma diferença impressionante no bairro, que ganha um novo visual e os imóveis ficam ainda mais valorizados. Aqui, a rua tinha muita lama e vala negra. Ficava até difícil receber uma entrega de água e gás. Nossa vida está mudando para melhor”, garantiu o auxiliar administrativo Valdir Vieira Lopes, que todos os dias acompanha a obra em sua rua, que está ganhando meio-fio.

Espaço de lazer e esporte

Para valorizar ainda mais o bairro e oferecer esporte e lazer aos moradores, a Prefeitura ainda construiu uma praça pública com campo de areia para a prática de futebol e uma academia da terceira idade, além de paisagismo.

“Estamos seguindo com o cronograma de obras e investindo muito em infraestrutura em várias localidades. Essas intervenções vão oferecer mais qualidade de vida aos moradores”, disse o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Obras como esta têm acontecido em outros bairros da cidade, como em Prados Verdes, Rodilândia, Ambaí, Engenho Pequeno, Valverde.