Bairro de Belford Roxo ganhará 13 mil metros quadrados de obras

Em Belford Roxo as obras não param. Em dezembro de 2021, o prefeito Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, fez o lançamento das obras no bairro Malhapão. Esta semana, uma equipe foi acompanhar a obra na localidade, que foi contemplada com a instalação de uma galeria para canalização de 300 metros do canal, além de receber mais de 13 mil metros quadrados de obras, divididos em nove ruas.

A obra no bairro Malha Pão conta com drenagem, pavimentação e esgotamento na rua Álbano e mais oito vias. O morador Alexsandro de Oliveira, 24, conta que o bairro sofria com problemas de saneamento e, graças à obra, os moradores terão uma qualidade de vida melhor. “No Malhapão sempre sofremos com problemas de enchentes. Com essa obra a melhoria é garantida”, afirmou.