BAIRRO DE BELFORD ROXO GANHA BANCOS FEITOS COM FIBRA ECOLÓGICA

Foto: Rafael Barreto

A Avenida dos Confrades no bairro da Prata, no trecho popularmente chamado de Cobal, ganhou mais uma novidade da Prefeitura. Doze bancos fabricados com aço e fibra ecológica foram instalados ao longo do novo calçadão. Segundo o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, além de embelezarem e oferecerem comodidade para quem transita por lá, os banquinhos também são um estimulo à reciclagem e uma economia aos cofres municipais. “Vamos levá-los para outros bairros também, disse o prefeito.

As obras na Avenida dos Confrades começaram no ano passado e já mudaram radicalmente o visual do bairro. Através do Projeto Seu Bairro de Cara Nova, todo o trecho ao longo da linha férrea, na divisa com a cidade de Nova Iguaçu, foi completamente revitalizado. No lugar de lixo acumulado e mato, a secretaria municipal de Conservação investiu na construção do novo calçadão que tem cerca de um quilômetro de extensão e foi construído com tijolos intertravados de concreto rígido e ecológico. Ao lado, uma pista para caminhada, em concreto pigmentado de cor laranja e uma academia de ginástica ao ar livre, também fazem parte do cenário.

O calçadão ganhou ainda iluminação moderna à base de led, rampas de acesso para cadeira de rodas e estacionamento com vagas para pessoas com deficiência, idosos e transportes alternativos. Trinta e três palmeiras Veitchia, arbustos de folhagem ornamental, “pena de índio” e moreia (florescem várias vezes ao ano) foram plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As ruas transversais a avenida também receberam tratamento e ganharam nova camada de asfalto. “Muito boa essa revitalização do bairro. Antes nem lugar pra estacionar tinha. Era uma bagunça, cheio de barracas. Tudo muito bem planejado. Agora venho aqui todos os dias caminhar”, disse o aposentado, Fernando Guimarães, 84.