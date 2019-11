Bairro das Graças em Belford Roxo ganha Unidade Básica de Saúde

Unidade Básica de Saúde Antenor Paes Leme Pires terá atendimento nas especialidades de clínica médica e pediatria. Possui nove salas (sendo cinco consultórios), uma sala de triagem e uma sala de vacinação

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou,na última segunda-feira, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antenor Paes Leme Pires (seu Nonô), no bairro das Graças, que já está funcionando para marcação de consultas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A UBS possui nove salas (sendo cinco consultórios), uma sala de triagem e uma sala de vacinação. O atendimento será nas especialidades de clínica médica e pediatria. Os moradores poderão verificar a pressão e glicose. Em breve a UBS irá oferecer vacinação, preventivo, pré-natal, além dos serviços de odontologia.

Diferença no atendimento

Durante a inauguração, o prefeito Waguinho anunciou mais obras para o bairro e adjacências. “Uma nova creche para a comunidade já está licitada e sua construção será iniciada esse ano ainda. Além disso, iremos asfaltar a rua em frente à UBS e as ruas Circular e Belo Horizonte que a população tanto pede. O centro vai ganhar iluminação de led. A praça do bairro das Graças já está em seus ajustes finais para inaugurarmos”, disse Waguinho.

Um detalhe, que faz toda a diferença no atendimento, chamou a atenção da deputada federal Daniela do Waguinho ao entrar na nova unidade. “Logo de cada pude ver que o espaço está totalmente humanizado. Isso é muito importante para que as pessoas se sintam acolhidas na hora de serem atendidas”, destacou a deputada. “Já são R$ 8,5 milhões em emendas que a deputada conseguiu para investir na Saúde de Belford Roxo”, acrescentou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.

Homenagem ao morador mais antigo

Autora da indicação legislativa da obra, a vereadora Cristiane Guedes agradeceu em nome dos moradores por mais essa realização e pela homenagem ao seu Nonô. “Ele era um morador antigo da comunidade e sua família toda mora aqui. Me acompanhou no início das obras e sempre que podia, ajudava no bairro”, lembrou a vereadora.

Moradora do bairro há 25 anos, Luiza da Silva, 64, está muito feliz com o novo posto ao lado de sua casa.

“A população precisava muito dessa unidade, principalmente porque temos muitas crianças aqui”, disse. Dona Paulina Batista, 94, que mora há 45 anos no bairro das Graças e sua filha Cecília Teodoro, 70, também concordam com Luiza e adoraram a homenagem ao seu Nonô. “As outras unidades de saúde são muito distantes. Agora temos nossa própria UBS bem pertinho”, resumiu Paulina.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo