Bairro da Prata ganha área de lazer e posto de saúde em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou mais uma área de lazer e Unidade Básica de Saúde para a cidade. Dessa vez, os moradores do Barreirinha, bairro Prata, foram os beneficiados. A Praça Roberto Lages possui academia ao ar livre, brinquedos, bancos, mesa de jogos e pista de caminhada, além de uma quadra poliesportiva é uma horta comunitária. Já a UBS José Benachio conta com consultórios, sendo um para a especialidade de ginecologia, sala de espera totalmente modernizada e climatizada para atender os moradores da Prata e adjacências.

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a cidade está de cara nova. “Entregamos mais uma área de lazer completa para todas as idades e uma UBS para quem precisar se consultar. Para algumas pessoas é até mais próximo de suas casas. Para isso, é importante que os deputados Daniela do Waguinho e Márcio Canella consigam recursos com os governos federal e estadual para continuarmos construindo e manter aberto o que já está funcionando”, destacou Waguinho.

Campeões de realizações no RJ

Segundo a deputada federal Daniela do Waguinho, Belford Roxo está sendo campeão de realizações no Estado do Rio de Janeiro. “Contem comigo em Brasília para trazer os recursos para resgatar a cidadania e dignidade da população”, resumiu Daniela. O deputado estadual Márcio Canella lembrou de quando caminhou com o prefeito Waguinho pelo bairro há alguns anos. “Era só barro e agora estamos vendo uma cidade transformada graças também a Daniela que está lutando por Belford Roxo em Brasília e eu na Alerj”, acrescentou Canella. “A Saúde de Belford Roxo ganhou outro contorno, pois nossa meta é sempre atender bem e oferecer um serviço de qualidade”, completou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ao lado de Marcelo Canella, irmão do deputado Márcio Canella.

Emoção para família dos homenageados

Os filhos dos homenageados que levam seus nomes na praça e posto de saúde ficaram emocionados. “Agora nós temos um governo que se importa com as pessoas”, destacou Igor Feio, filho de José Benachio. “Quando chovia no bairro descia lama para as casas. Hoje temos uma praça de primeiro mundo. O governo homenageia a todos os cidadãos de Belford Roxo com as melhorias que não param de chegar”, acrescentou Marquinho Lages.

Enquanto a pequena Ana Clara, 7 anos, estava brincando pela praça, sua avó Zenilda Ferreira, 62, estava dando uma olhada ao redor da praça maravilhada. “Gostamos e muito. Minha neta sempre pede para brincar. É a alegria das crianças que antes não tinham nenhuma opção de lazer”, disse.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo