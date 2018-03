Bairro da Prata em Belford Roxo é beneficiado com o projeto “Seu Bairro de Cara Nova”

Foto: Max Mauro/PMBR

O projeto “Seu Bairro de Cara Nova” segue em ritmo acelerado no bairro da Prata, em Belford Roxo. A Prefeitura, através da Secretaria de Conservação realizou obras de pavimentação asfáltica nas Ruas Danilo, Sierpe Lima e Carneiro Marinho. Em breve, a Rua Nossa Senhora da Paz e a Travessa São Vicente também serão beneficiadas. O projeto tem como objetivo levar obras de infraestrutura a diversos bairros para promover qualidade de vida à população.

Segundo o secretário de Conservação, Paulo Sergio Correa Luna, o Mano, as obras estão sendo realizadas para o conforto e segurança dos moradores do bairro. “Para atender a solicitação do prefeito Waguinho, estamos com diversas frentes de obras de infraestrutura pelos bairros da cidade. Com o bairro da Prata não podia ser diferente. Estamos levando dignidade à população”, disse Mano.

Os irmãos Josemar e Jaqueline Leal, 45 e 43 anos, disseram que há anos não viam obras pelas ruas do bairro. “Conhecemos esse bairro como ninguém e podemos dizer que antes a rua estava esburacada e cheia de lama. Agora com esse novo governo, está tudo ficando de cara nova e estamos tendo mais qualidade de vida. Além das ruas do bairro, a Cobal está linda”, disseram os irmãos.