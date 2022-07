BAC apreende grande quantidade de drogas na favela do Jacarezinho

Agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam na manhã deste domingo (17), uma grande quantidade de drogas no Jacarezinho, comunidade da Zona Norte carioca. A Polícia Militar informou que foram encontrados 8.700 papelotes de cocaína, 1.740 buchas de maconha e 66 pedras de haxixe na Rua Coqueiros, esquina com Rua Esperança. A comunidade está ocupada desde o dia 19 de janeiro pelo programa Cidade Integrada.

Todo o material foi encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo). Não há informação sobre prisões.