Avô que estuprou neta é preso sete anos após cometer o crime

Sete anos após cometer uma monstruosidade, um homem de 62 anos, finalmente foi preso pelo estupro da própria neta. O crime foi praticado em junho de 2013 na Tijuca, Zona Norte do Rio, na véspera da menina completar 9 anos de idade. Mas a prisão dele só foi decretada na semana passada, após ele ser condenado em segunda instância por estupro de vulnerável.

O acusado foi capturado pela Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de Capitólio. Dias antes, ele havia fugido do Rio ao saber que havia um mandado de prisão em seu nome.

A denúncia de estupro foi feita por sua própria filha, mãe da vítima. A professora, de 35 anos, testemunhou os abusos, que aconteceram na casa do acusado, e procurou a polícia. Segundo a investigação da 19ª DP (Tijuca), as duas foram fazer uma visita ao avô na véspera do aniversário da criança. Foi a própria menina que pediu à mãe para ir ao local, pois queria brincar com a filha adotiva do avô (três anos mais velha que ela. Na casa, moravam o avô, sua filha adotiva e sua mulher.

Ficou sonolenta

A mãe relatou que, à noite, após beber um suco de uva oferecido por seu pai, ficou sonolenta e adormeceu no sofá da sala. Ela afirmou ter acordado por volta das 3h, ao ouvir os chamados da filha: “Não, não, para! Mãe!”. A professora, então, foi até o quarto da casa e viu “seu pai com o pênis para fora abraçado com sua filha, bolinando as pernas e com as mãos nos seios” da menina.

Ela começou a gritar, perguntando o que estava acontecendo. Nesse momento, chegou ao quarto a mulher do avô, dizendo que não tinha acontecido nada e que a mulher deveria estar sonhando.

A professora conseguiu puxar a criança e, ameaçando fazer um escândalo no prédio, obrigou o pai a abrir a porta. A criança passou o dia de seu aniversário entre o hospital e a delegacia, registrando ocorrência contra o avô. “Finalmente, a prisão saiu. Agora, ele não vai mais poder fazer outras vítimas. É muito triste ouvir a sua própria filha perguntar: “Mas ele não é meu avô? Ele não devia me proteger?”, conta a filha do idoso.

Condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto, o homem foi localizado após vizinhos denunciarem à polícia que ele havia alugado um carro para fugir. A placa do veículo foi passada à agentes da 19ª DP, que começaram a buscá-lo. Após ser preso, o idoso foi encaminhado ao Presídio de Guaxupé, no interior de Minas. Ele é investigado por outros estupros de menores ao longo da última década. Várias das vítimas eram seus parentes.