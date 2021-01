Aviões da FAB iniciam distribuição de vacinas aos estados

As secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal colocaram em prática ontem o plano de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) com o uso da vacina CoronaVac. A previsão é que a vacinação comece por volta das 17h. No último domingo, os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovaram o uso emergencial da CoronaVac e da vacina da Oxford no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, serão distribuídos aos estados 6 milhões de doses da vacina CoronaVac. Pela manhã, aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) partiram de Guarulhos (SP) em direção a algumas capitais para entregar a vacina.

Aviões comerciais também estão sendo utilizados na entrega da vacina. Também há previsão de distribuição de vacinas por via terrestre. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de vacinas e a expectativa de vacinação por região estão assim divididos:

Transporte aéreo

O Ministério da Defesa informou que estão sendo transportados pelos aviões da FAB cerca de 22 toneladas de carga, o que representa um terço de todo esforço logístico previsto para o abastecimento dos estados com a vacina contra o coronavírus.

Participam da operação aviões KC-390 Millennium, C-130 Hércules e C-105 Amazonas. Uma aeronave C-97 Brasília também será utilizada a partir da cidade de Manaus para Tabatinga.

Governo do RJ iniciou campanha pelo Cristo Redentor

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deu hoje, às 17h, no Cristo Redentor, à vacinação contra a Covid-19. O governador em exercício, Cláudio Castro, esteve presente na cerimônia.

Pela manhã, Castro recebeu do Ministério da Saúde, na Base Aérea do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, lote de 487.520 doses da CoronoVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O imunizante será enviado a todos os 92 municípios do estado.

No último sábado, o Governo do RJ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), começou a distribuição de 5,5 milhões de seringas para todas as cidades fluminenses.Crédito –



Cidades vão usar toda estrutura da rede de saúde para vacinação/Reprodução

Região Metropolitana se prepara para vacinação

As cidades da Região Metropolitana do preparam estrutura para dar início à vacinação contra a Covid-19 com a imunização nos primeiros grupos prioritários. Medidas de distanciamento social foram mantidas e os locais de vacinação já foram definidos.

Em Niterói, a A Prefeitura afirma que está pronta para começar a vacinação. Serão, pelo menos, 54 pontos espalhados em unidades de saúde da cidade e em sete hospitais municipais. Idosos que vivem em asilos se vacinarão onde vivem e profissionais de saúde onde trabalham.

As medidas de distanciamento social na cidade foram prorrogadas até o dia 28 de fevereiro. Além da obrigatoriedade do uso de máscara, carros de aplicativo e táxis de outras cidades estão proibidos de entrar no município. Desde o começo da pandemia, foram 689 mortes provocadas pela doença em Niterói.

A Prefeitura de São Gonçalo disse que só terá 23 pontos de vacinação, mas pode ampliar o número, de acordo com a demanda. Os primeiros serão os idosos que estão em asilos, instituições e abrigos.

Baixada Fluminense

A vacinação contra a Covid em Duque de Caxias deve seguir a mesma estratégia da vacinação contra a gripe. Assim, 74 unidades básicas de saúde, unidades pré-hospitalares e unidades de saúde da família serão os locais de vacinação.

O Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias e o Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher também serão usados como pontos de vacinação. De acordo com o secretário de Saúde de Caxias, a cidade tem 12 mil servidores nesta área e estima começar a vacinação ainda nesta segunda (18), logo após o recebimento das doses.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que está aguarda um posicionamento dos governos federal e do RJ para saber quantas doses serão destinadas ao município e usará toda a estrutura da rede municipal para a vacinação.

E em Belford Roxo, a vacinação será feita em 24 Unidades de Saúde da Família e 14 Unidades Básicas de Saúde, além de 10 policlínicas.