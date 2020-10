Aviário é suspeito de vender pombos como se fossem galetos

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) estouraram, na última terça-feira, um aviário suspeito de comercializar pombos como se fossem galetos. No estabelecimento, situado no bairro Paraíso, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, os agentes encontraram grande quantidade de aves (pombos, galinhas, patos, codornas, entre outros) sem qualquer tipo de higiene e autorização dos órgãos fiscalizatórios. O proprietário foi preso em flagrante.

O delegado André Neves, titular da especializada, disse que os policiais foram ao estabelecimento após denúncias. Os agentes encontraram um depósito de aves abatidas, onde as carnes estavam sendo comercializadas com as espécies misturadas, sem qualquer tipo de identificação e podendo ser comercializada. O material foi encaminhado à perícia para atestar os animais que eram vendidos para o consumidor.