Foto: Reprodução/Vídeo

Um monomotor caiu por volta das 15h50 na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 180, em Nova Iguaçu. O acidente aconteceu na pista sentido Rio, no bairro da Posse.

De acordo com informações da equipe da SOS Usuário, da concessionária Nova Dutra, ninguém ficou ferido.

A faixa da direita no trecho está interditada no trecho e há 2 km de lentidão em função da curiosidade dos motoristas.