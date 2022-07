Avião pega fogo em acidente durante pouso

SOMÁLIA – Um avião ficou de cabeça para baixo durante um acidente no aeroporto na cidade de Mogadíscio, na Somália, nesta segunda-feira (18). Todos que estavam a bordo foram resgatados com vida, segundo a imprensa estatal.

O acidente aconteceu durante o pouso de um voo doméstico, que vinha da cidade de Baidoa, no Aeroporto Internacional de Aden Abdulle. A aeronave pertence a companhia área Jubba Airways.

Segundo a imprensa estatal, 30 pessoas estavam a bordo e todas elas foram retiradas do avião antes dele ser consumido pelo fogo.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma espessa e densa coluna de fumaça no local do acidente.

Bombeiros trabalham para apagar focos de incêndio. Peças de fuselagem e partes da asa do avião, um turboélice Fokker 50, ficaram espalhadas pela pista do aeroporto. Não foram divulgadas informações sobre feridos ou a causa do acidente.