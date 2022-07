Avião de carga de material explosivo e de armamentos cai e deixa oito mortos

GRÉCIA – Um avião de carga caiu no último sábado (16), no norte da Grécia, matando os oito tripulantes que estavam a bordo. A aeronave operada pela companhia aérea Meridian, com sede na Ucrânia, viajava de Nis, na Sérvia, para Bangladesh, com escala na Jordânia.

Segundo a imprensa grega, o piloto pediu permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Kavala, mas caiu antes de chegar à pista. A comunicação com o avião cessou quase imediatamente depois. Testemunhas disseram que a aeronave já estava em chamas antes de cair.

O prefeito da comunidade de Pangeo, Filippos Anastasiadis, disse que o avião transportava “material perigoso”. Curiosos e jornalistas foram alertados para permanecer longe dos destroços.

O avião era um Antonov An-12 – um turboélice de quatro motores construído na era soviética – de propriedade de uma empresa ucraniana. Ele estava carregando minas e cerca de 11 toneladas de armas para Bangladesh, que havia comprado o material da Sérvia.

O ministro da Defesa da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, disse que a carga incluía morteiros e bombas de treinamento. Ele havia decolado no meio da noite, hora local, de Nis. O avião caiu em terras agrícolas próximas a duas aldeias que fazem parte do município de Paggaio.