Avião cai em avenida e mata três pessoas nos EUA. Uma das vítimas é uma criança de 4 anos

ESTADOS UNIDOS – Um menino de 4 anos e mais dois homens estão entre as vítimas fatais depois que um pequeno avião bateu em um carro na Flórida, na última segunda-feira. A mãe do garoto, que dirigia o veículo continua em estado crítico.

Imagens da câmera de segurança de uma casa mostram a aeronave mergulhando de nariz no veículo e explodindo em chamas que se espalharam pela rua. O piloto e o passageiro da aeronave morreram na queda. O vídeo mostra o veículo seguindo por uma rua perto do aeroporto quando repentinamente um avião despenca e bate no carro em movimento formando uma rastro de fogo quando derrapa e para.

A criança, identificada como Taylor Bishop, morreu por causa dos ferimentos. Sua mãe, Megan Bishop, uma professora assistente de escola primária, teria conseguido sair dos destroços, enquanto o filho era resgatado pela polícia e pelos bombeiros.

Houve vários outros incidentes graves no aeroporto desde maio de 2020, informou o jornal. Em dezembro, todas as quatro pessoas sobreviveram quando um avião caiu no aeroporto. No início daquele mês, um avião pousou de cabeça para baixo durante um acidente.

Um mês antes, um piloto morreu quando caiu no aeroporto. E em maio, um piloto estudante morreu em outro acidente. A Federal Aviation Administration e o National Transportation Safety Board estão investigando o acidente.

Assista o vídeo do acidente: https://www.youtube.com/watch?v=3yRG4NtYMvE