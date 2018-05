Avenida Nova Aurora em Belford Roxo ganha ‘banho de obras’

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Um “banho de obras” está transformando o bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, que durante muitos anos conviveu com poeira, lama e falta de saneamento básico. O prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, e o deputado estadual Marcio Canella visitaram a Avenida Nova Aurora, que está sendo toda asfaltada. A via ganhou também calçadas adaptadas com acessibilidade e abrigos de ônibus. As obras fazem parte do projeto “Seu Bairro de cara Nova”.

