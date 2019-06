Avante Nova Iguaçu com Mauricio Morais

Vereador mais votado da Baixada Fluminense nas últimas eleições com 8.980 votos, Mauricio Morais esteve reunido hoje (10) com o presidente estadual do Avante-RJ, Vinicius Cordeiro e com o tesoureiro do partido, Marcelo Acha. Durante o encontro que foi realizado em um restaurante em Jacarepaguá, ficou acordado que Maurício irá compor a Executiva Municipal do Avante em Nova Iguaçu e irá indicar o presidente municipal da sigla, que será Paulo Jordão.

A reunião é um dos assuntos mais falados nos bastidores e grupos políticos neste início de semana e demonstra a força política atual do vereador Mauricio Morais, que está em seu quinto mandato na vereança iguaçuana.

Assessoria de Imprensa