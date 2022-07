Autor pelo ataque ao consulado da China no Rio de Janeiro é grampeado pela PF

Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta terça-feira (19) dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um suspeito de ter arremessado um artefato explosivo no Consulado da China, no dia 16 de setembro de 2021, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Um homem foi preso e encaminhado à sede da Superintendência do órgão, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais formalidades decorrentes do cumprimento dos mandados.

A PF informou que o acusado do crime teria utilizado um veículo sedan, estacionado na Praia de Botafogo e caminhado até o consulado para realizar o ataque.

Na mesma operação, agentes da PF, com o apoio de cães farejadores, encontraram cerca de 50kg de cocaína em endereços no bairro das Laranjeiras. Além da droga, os policiais apreenderam, R$ 362.000,00, 1.405 euros e 899 dólares, totalizando aproximadamente R$ 375 mil em espécie.