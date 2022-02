Aumento de passagem de trens do Rio é adiado

O aumento da passagem de trens no Rio foi adiado. A Supervia informou que o aumento passará a vigorar no dia 4 de março. A tarifa estava prevista para subir amanhã (2) de R$ 5 para até R$ 7, conforme deliberado pela Agetransp no início de janeiro.

Desde então, o governo do estado negociava com a Supervia aplicar um reajuste menor. A tarifa não deve passar de R$ 6, mas o acordo ainda está sendo costurado.

O reajuste tarifário é realizado anualmente, com base na inflação medida pelo índice IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme previsto no contrato de concessão.