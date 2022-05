Áudio: chefe do tráfico ordenou morte de jovem no Morro da Cruz, na Zona Norte do Rio

O chefe do tráfico no Morro da Cruz, na Zona Norte do Rio, teria ordenado a execução de Fabrício dos Santos Silva, jogador de futebol amador, de 24 anos, assassinado no último sábado (21). É o que revela um áudio divulgado pelo portal O Dia e que está sendo analisado pela Polícia Civil.

Segundo informações, a ordem para matar foi motivada pelo fato do jovem ser morador de Manguinhos, área dominada por uma facção rival. A voz do áudio é atribuída a Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby, chefe do tráfico no Morro da Cruz. Nele, o bandido orienta seus comparsas que estão com Fabrício para verificarem de onde o rapaz era morador.

“Vamos ver qual é desse maluco aí, vamos ver qual é desse maluco aí, meu parceiro. Pega a visão geral: se ele tem família no morro, qual é a dele. Se ele for de Manguinhos, parceiro, não tem papo. Não tem papo, mano, não tem papo”, orienta o áudio.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo os familiares de Fabrício, o rapaz estava a caminho de uma festa com outros dois amigos no Morro do Borel. Os três estavam em um carro de aplicativo que acabou deixando-os no Morro da Cruz, que fica próximo ao destino desejado.

A vítima e os dois amigos tentaram fugir ao notar que o local era perigoso, acabaram se separando e Fabrício teria sido capturado por criminosos. Seu corpo foi encontrado com marcas de tiro na madrugada de sábado.