Atendimento com uma dose de humanização na saúde de Nova Iguaçu

Humanizar é preciso. É com esse pensamento que Denilson Araújo Costa, conhecido como Denilson da Saúde, de 51 anos, administra a Clínica da Família Dr. Marco Polo de Gouveia Pereira. Considerado um dos melhores gestores na área em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele faz a diferença quando o assunto é atendimento.

“Trabalho com o coração e estou sempre à disposição quando sou procurado para resolver alguma demanda. A área da Saúde já é sensível porque lida com o bem-estar das pessoas, e se a gente negligenciar um bom atendimento, fica difícil prevê resultados positivos”, diz ele com a propriedade de quem tem larga experiência em administrar unidades.

Referência em gestão

Elogiado pela população por seu desempenho, Denilson já assumiu a direção de outras unidades de saúde, como as de Santa Rita, Corumbá, Figueira, Lino Vilela e Caíçara. E quando sai, sempre deixa vácuo de saudades. “Fico grato e orgulhoso por saber que as pessoas reconhecem o trabalho da equipe. Sim, porque não sou eu, Denilson, apenas. Os méritos são de toda a equipe que coordeno. Enquanto houver atendimento humanizado, haverá reconhecimento, uma vez que não é fácil atuar numa área onde há inúmeras demandas. Mas a gente dá conta do recado”, afirma.

Diversas especialidades

Inaugurada há seis anos (5 de novembro de 2015) pelo então prefeito Nelson Bornier, a Clínica da Família Dr. Marco Polo de Gouveia Pereira disponibiliza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h nas especialidades de clínica médica, ginecologia, pediatria e odontologia.

A unidade funciona com o Programa Saúde da Família: os moradores do entorno são cadastrados e acompanhados de perto por agentes comunitários de saúde, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos. As grávidas terão uma sala do Programa Cegonha Iguaçuana exclusiva para que elas possam realizar o pré-natal com tranquilidade, além disso, sala de vacinas e farmácia também fazem parte da nova estrutura.