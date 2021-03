Ataque no Parque Madureira deixa três mortos e dois feridos

Homens encapuzados atiraram de dentro de um carro. DHC não descarta nenhuma hipótese.

A Polícia Civil trabalha para identificar os criminosos responsáveis pelo ataque a tiros que deixou três mortos eoutros dois feridos, na noite da última segunda-feira, na área de expansão do Parque de Madureira, na comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio.

De acordo com relatos de testemunhas, os bandidos encapuzados fizeram vários disparos de fuzis de dentro de um veículo enquanto as vítimas jogavam bola em um campo de futebol. Morreram no local Roni Carvalho Otoni, de 34 anos, e Juan José Teles de Souza, 22. Já Ygor Nei de Oliveira, 21, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital estadual Albert Swchweitzer, em Realengo. Mas ele morreu na madrugada de ontem. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação do ataque. Segundo a especializada, nenhuma linha de investigação é descartada. Porém, neste momento, a principal hipótese para o ataque é uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na localidade.

Outros feridos

Já um menor de 17 anos, também alvejado, foi socorrido para o Hospital estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um outro homem de 31 anos foi levado por parentes para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da região. Segundo testemunhas, as vítimas participavam de um jogo de futebol em um campo dentro da área de lazer quando criminosos invadiram o local e abriram fogo.