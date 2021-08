Ataque em Belford Roxo deixa três homens mortos e outros dois feridos 

A noite da última segunda-feira foi de violência em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Três homens foram assassinados e outrois dois ficaram feridos durante um ataque na Rua Gutemberg, que faz divisa entre os bairros Parque Suécia e São José, próximo a localidade Três Setas. A Polícia Civil investiga se as vítimas foram mortas por traficantes que teriam como alvo milicianos que atuam na região.

A Polícia Militar informou que uma equipe do batalhão do município (39º BPM) foi acionada para um local de tiroteio numa residência. De acordo com informações, por volta das 19h30, criminosos armados, que seriam do complexo da Caixa D’Água, chegaram em um veículo Jepp Compass, de cor cinza, e invadiram a casa onde acontecia uma festa com homens supostamente ligados à mílicia.

Baleados estão internados no HEAPN

O grupo efetuou diversos tiros e duas vítimas morreram no interior da residência e a terceira em frente ao imóvel. Eles foram identificados como Lucas Pavone Amaral de Oliveira, Douglas da Silva Ribeiro e Thauan Leão de Souza.

Os dois feridos foram socorridos para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna. Eles não correm risco de morte, segundo a polícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) busca imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os atiradores e ouve testemunhas e familiares no decorrer da semana