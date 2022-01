Ataque a tiros em porta de boate deixa três mortos na Zona Oeste do Rio

Um tiroteio na porta de uma boate terminou com três pessoas mortas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de ontem. Um funcionário de um outro estabelecimento contou que, por volta de 4h, os clientes estavam deixando a casa noturna quando homens em um carro branco passaram e fizeram ao menos 10 disparos.

Um dos baleados é Gabriel José Maggio Afonso, de 35 anos, que morreu no local. A mulher dele, Natasha Nunes Fernandes, 34, e o policial miliar Fábio Jansen dos Santos, 44, que estaria trabalhando como segurança de um casal de empresários, chegaram a ser levados para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiram.

A polícia investiga se Gabriel tinha envolvimento com a máfia de caça-níqueis e com a milícia. Em julho de 2010, ele foi preso por suspeita de fazer parte de uma quadrilha que roubava dados de cartões de crédito de clientes de uma lanchonete.

Atualmente, ele trabalhava como microempreendedor e era dono de uma lanchonete em Camorim, em Curicica. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).