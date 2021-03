Ataque a tiros deixa três mortos na Região dos Lagos

Três homens foram assassinados e um outro ficou ferido após um ataque a tiros no conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida, em Itaipuaçu, em Maricá (RJ), na noite do último domingo. O crime aconteceu no Condomínio Carlos Marighella, onde há três anos uma chacina matou cinco jovens que participavam de projetos culturais ligados à cultura do rap.

Segundo relatos, por volta das 22 horas, um veículo Chevrolet Onix branco, com quatro homens armados e encapuzados, entrou no condomínio e seguiu até o Setor D, onde fez vários disparos. Os primeiros a serem atingidos foram os irmãos gêmeos Tiago Marins Vargas dos Santos e Daniel Marins Vargas dos Santos, de 22 anos. Os criminosos obrigaram as vítimas a deixarem no chão e os executaram à queima-roupa.

Envolvimento com o tráfico

Outros dois homens também foram baleados. Um deles que, segundo a polícia, seria traficante não resistiu aos ferimentos. O quarto, identificado como Douglas Cavalcante Monteiro, 22, foi ferido na perna e levado por moradores para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal e não corre risco de morrer. Policiais militares da 6ª Companhia de Maricá e do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a cena do crime.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) investiga a motivação e autoria do crime. Um morador chegou a gravar um vídeo no momento dos tiros. Nas imagens é possível ouvir pelo menos 10 disparos.

Chacina com cinco mortos

Há pouco menos de três anos, cinco jovens foram mortos no mesmo condomínio. O crime aconteceu no dia 25 de março de 2018.

Sávio de Oliveira Vitipó, de 19 anos, Mateus Bitencourt da Silva, 18, e os adolescentes Patrick da Silva Diniz, Matheus Barauna dos Santos e Marco Jonathan da Silva Oliveira conversava em uma área de convivência do conjunto habitacional após voltarem de um show de rap no Centro de Maricá, quando foram surpreendidos por homens armados.

Menos de um mês após o crime, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), prenderam três suspeitos de participação na chacina. Jefferson Moraes Ramos, Flávio Ferreira Martins e João Paulo Firmino, apontado como o autor dos disparos, fazem parte, segundo a polícia, de um grupo de milicianos que vem atuando há tempos na região.