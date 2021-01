Ataque a tiros deixa três mortos em São João de Meriti

Outras três pessoas ficaram feridas durante ação criminosa em bar

Um ataque a tiros deixou três mortos e outros três feridos, na noite da última quinta-feiram, dentro de um bar em Vilar dos Teles, São João de Meriti. As vítimas baleadas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e depois transferidas para o Hospital Municipal.

Um dos mortos é Wendel Carvalho da Silva, conhecido como Bimbim, de 24 anos. Testemunhas contaram que ele era trabalhador e não tinha envolvimento com o crime. João Batista Lourenço da Silva, 31 e Roberto Guedes de Andrade, 35, morreram no local. Segundo a PM, ele tinha anotações criminais por porte de arma, associação ao tráfico e porte de drogas. Já João Batista tinha anotação por receptação. Nas redes sociais, amigos comentaram que os dois homens não tinham envolvimento com o crime.

Já chegaram atirando

De acordo com a PM, policiais do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência envolvendo um ataque criminoso em um bar na Rua Assunção, próximo ao campo de futebol Trio de Ouro. Ainda segundo a polícia, testemunhas contaram que os criminosos chegaram em carro não identificado e efetuaram os disparos. Ainda segundo testemunhas, o alvo dos bandidos era um homem envolvido com a milícia daquela região. A PM informou que os bandidos eram da comunidade da Guacha, em Belford Roxo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti informou que quatro pessoas feridas deram entrada na emergência do Hospital Municipal. Wendel Carvalho da Silva, já em óbito, segundo a direção do hospital. Jhonathan Rosa da Silva e Paulo Cesar Gonzaga foram estabilizados e transferidos para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Já Pedro Paulo Ângelo dos Santos foi encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. As duas unidades não divulgação o estado de saúde das vítimas.

Homem levou 5 tiros e sobreviveu

Um dos baleados no ataque a tiros o servidor público Paulo Cesar Gonzaga afirma que ganhou a oportunidade de ter uma nova vida. Socorrido para o Hospital Municipal de São João de Meriti e transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), ele levou tiros de raspão na cabeça, ombro, costela, mão e perna e recebeu alta na manhã de ontem

Ainda abalado com a tragédia, disse que foi ao bar para buscar comida. Ele diz que o ataque criminoso foi rápido e ninguém teve tempo de reação. “O carro embicou aqui sem dar tempo de reação. Foram muitos disparos. Me abaixei ali e quando vi que não parava, me levantei e corri”, disse. O homem contou ainda que conhecia um dos mortos. Segundo ele, a vítima era um trabalhador e não tinha envolvimento com o crime.