Ataque a tiros deixa quatro mortos e quatro feridos em Mesquita

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras quatro foram baleadas em um ataque a tiros na madrugada desta segunda-feira (3) em Mesquita. De acordo com testemunhas, as vítimas estavam em um bar, na Travessa Marina, no bairro Jacutinga, próximo a um campo de futebol conhecido como Campo do Cruzeiro, quando um grupo armado passou de carro e efetuou disparos com pistolas e fuzis.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 3h. No local, constataram quatro mortes e foram informados de que os feridos já tinham sido socorridos.

Bruna Silva Martins, de 35 anos, foi baleada na cabeça e no ombro. Ela segue internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, em Nova Iguaçu. De acordo com a direção do Hospital, ela respira com a ajuda de aparelhos.

Três pessoas seguem internadas. Entre elas, o militar reformado do Exército João Carlos Teixeira Neto, baleado no pé; Stephanie da Silva Lemos, 32, ferida na mão, e Luciano dos Santos, de 50 anos, atingido de raspão.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar disse que “policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para verificar ocorrência no bairro Jacutinga, no município de Mesquita. No endereço indicado, a equipe policial foi informada que oito pessoas foram feridas no local e que quatro já haviam sido socorridas para unidades de saúde da região e quatro estavam em óbito”.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e vai investigar o caso. Fontes: O Dia/G1