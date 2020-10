Ataque a tiros contra viatura mata PM e fere motorista na avenida Brasil

Um policial militar morreu e um motorista ficou ferido durante um ataque de criminoso na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem. O sargento Cirio Damasceno Santos, de 51 anos, foi baleado na cabeça quando perseguia um veículo com dois homens armados. O colega de farda que estava ao volante perdeu a direção e capotou na pista sentido Centro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu ao ferimento.

Um motorista que passava em um Honda Civic na pista contrária, identificado como Ismael Souza do Nascimento, também foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e depois transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas para avaliação da neurocirurgia. Segundo a unidade de saúde, seu estado de saúde é gravíssimo.

Após o confronto na Avenida Brasil, equipes do 14º BPM (Bangu) e de outros batalhões realizaram uma operação na comunidade do Muquiço. Houve confronto e um adolescente que estava armado com uma pistola foi baleado. Um segundo suspeito foi preso. A polícia apura se ambos estavam envolvidos no ataque que vitimou o sargento Cirio. Armas e drogas foram apreendidas.

O veículo usado pelos bandidos foi localizado dentro da comunidade e passou por perícia. Uma das equipes localizou um veículo com características semelhantes à do usado pelos bandidos no ataque.