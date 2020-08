Asssassinos de agente da SEAP são capturados em Nova Iguaçu

Traficantes foram presos por agentes penais em área controlada por facção

A captura de dois traficantes pode ser o começo da solução de um crime brutal em Nova Iguaçu: o assassinato do agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) Ezequiel Figueiredo, de 47 anos. O corpo dele foi encontrado na última quarta-feira (5), no bairro Cacuia.

No mesmo dia em que o cadáver foi achado, policiais Penais da Subsecretaria Operacional e da Divisão de Busca e Capturas iniciaram as investigações que resultaram na prisão de Márcio Queiroz Barreiro Júnior, conhecido como Juninho, de 22 anos, no Ambaí, próximo à comunidade do Buraco do Boi, dominada por uma facção que controla o tráfico de drogas na região.

De acordo com a Subsecretaria Operacional da Seap, o trabalho de inteligência do órgão levou os agentes até Márcio. Com o bandido, os policiais encontraram o revólver calibre 38 mm de Ezequiel.

Após a prisão dele, foi possível identificar e realizar a rápida prisão do seu comparsa, identificado como Breno Nascimento, de 18 anos, que também confessou a autoria do assassinato.

Ação rápida

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), que investigará o caso. Segundo a especializada, contra Márcio havia um mandado de prisão pendente por tráfico, que também foi cumprido. A rápida ação é uma resposta da Seap que afirmou que não vai admitir nenhuma ação contra nossos policiais.

Reportagem: Antonio Carlos