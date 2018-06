Assistência Social debate Trabalho Infantil com alunos de Porto Real

Foto: Dorinha Lopes

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação promove no Colégio Estadual República Italiana, a campanha “Cartão vermelho ao trabalho infantil”. A mobilização acontece em comemoração ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, comemorado no último dia 12. Representantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizaram até ontem, dia 18, palestras com apresentações de vídeos; distribuição de informativos, adesivos e camisas personalizadas e debates junto a 120 alunos do 1º ano do ensino médio.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (19) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.